Fidan, Dr. Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

İslami Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı protokol birimleri, cumhurbaşkanları, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve diğer ülkelerin yetkililerini davet etmekle sorumlu bir komite oluşturmuşlardır. İslami Şura Meclisi İcra Yardımcısı Alirıza Şerifi'nin dediğine göre, cumhurbaşkanının yemin törenine 70'ten fazla yabancı heyet ve 600 yerli ve yabancı gazetecinin katılacağı kesinleşen programa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da katılacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'da olacak.

İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanının yemin töreni yarın saat 16:00'da İslami Şura Meclisi'nde gerçekleştirilecek.