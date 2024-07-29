İran: Venezuela'nın coşkulu seçimleri, tehditler ve yaptırımlara rağmen demokrasiye işaret ediyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, bu seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve Nicolas Maduro'nun zaferini kutladı.

Kenani, bu bağlamda şunları söyledi: "Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini, Venezuela halkına ve hükümetine ve ayrıca halkın seçtiği cumhurbaşkanına tebrik ederiz."

Kenani ayrıca "Bu seçimler, Venezuela'ya yönelik bazı tehditler ve zalimce, adaletsiz yaptırımlara rağmen, geniş halk katılımıyla ve ülkelerden, kurumlar ve örgütlerden yüzlerce uluslararası gözlemcinin denetiminde yapıldı ve bu, bu ülkede demokrasi sürecinin yerleştiğini gösteriyor."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile milli kalkınma programlarının ilerletilmesi ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki desteğini ve dayanışmasını yeniden teyit ettiğini vurguladı.