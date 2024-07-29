İsrail hapishanelerindeki kötü koşullar, Filistinli esirlerin intihar etmesine neden oldu

Filistin Esir ve Özgürlük İşleri Örgütü, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'ndeki koşulların o kadar kötü olduğunu ve bu nedenle şimdiye kadar en az yedi Filistinli esirin bu hapishanenin kötü koşulları nedeniyle intihar ettiğini belirtti.

Örgüt, bu intiharların kötü gözaltı koşulları, gardiyanların şiddeti, yetersiz beslenme ve esirlerin sağlık ve bakımına ilgisizlik nedeniyle gerçekleştiğini ekledi.

Açıklamanın devamında, İsrail rejiminin Filistinli esirlere karşı vahşetine değinilerek, İsrailli gardiyanların faşist davranışlarının Filistinlilerin esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih etmelerine neden olduğu belirtildi.