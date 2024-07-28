BRICS, SWIFT'e benzer bir ödeme sistemi tedarikinde

Elvira Nabiullina "Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı BRICS grubunun diğer üye ülkeleriyle görüşmelere devam ediyor.

Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, bu proje oldukça karmaşık, bu da onu ortaklar arasında anlamanın ve tanıtmanın zaman gerektirdiği anlamına geliyor." diye sözlerine ekledi.

Nabiullina ayrıca "BRICS ödeme sisteminin kurulması konusunda tartışmalar devam ediyor ve bu tartışmalar sonuçlanıncaya kadar finansal hesapların çözümü için BRICS köprü platformu gibi başka yöntem ve girişimlerden yararlanacağız." ifadelerini kullandı.

Rus web sitesi Watcher.Guru da bu konuda BRICS grubunun Batı SWIFT ödeme sistemini atlayıp onun yerine kendi finansal mekanizmasını oluşturma hedefiyle uğraştığını yazdı.

Haber sitesi, SWIFT'e benzer yeni bir finansal mesajlaşma sisteminin oluşturulmasının BRICS grubunun küresel ticaretin manzarasını değiştirmesine olanak tanıyacağını da yazdı.