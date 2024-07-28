Lavrov: Hamas'ın yok edilmesi mümkün değil

Sergey Lavrov, Malezya ziyaretin sonunda gazetecilere, "Şu anda Gazze Şeridi'ndeki savaşın ve kan dökülmesinin sona ermesi için hiçbir ihtimali yok. Ateşkes çağrılarına yanıt veren Netanyahu, Hamas tamamen yok edilene kadar savaşın devam edeceğini söyledi." açıklamasında bulundu.

Lavrov, "Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere, yeterli yetenek ve desteğe sahip olan bir örgütü yok etmenin mantıklı olmadığı konusunda birçok meslektaşımın da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum." diye sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin derhal ateşkese karşı çıkmasını dikkate alarak, şiddeti adım adım sona erdirmek için barışçıl planlar sunmaya çalışan bazı ülkelerin eylemlerine de değindi.

Bu Rus diplomat, "Mısır ve Katar gibi bazı Arap ülkeleri Amerikalılarla işbirliği yapıyor, İsraillilerle toplantılar yapıyor. Filistinlilerin kendi kaderlerini belirlemek için düzenlenen görüşmelere katılmalarından uzak tutulması pek arzu edilen bir durum değil." dedi.

Lavrov ayrıca "Filistinlilerin birliğinin yeniden tesis edilmesi yönündeki çabalarımızı devam ediyor." dedi.

Cumartesi günü, Rusya Dışişleri Bakanı Laos'tan Kuala Lumpur'a gitti ve Güneydoğu Asya Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.