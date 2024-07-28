İran'dan Siyonist rejime Lübnan konusunda her türlü maceracılığına karşı uyarı

Dışişleri bakanlığı sözcüsü, Lübnan'daki Hizbullah'ın açıklamasına ve bu ülkenin bazı üst düzey yetkililerinin Mecdel Şems'e yönelik saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddeden tutumlarına atıfta bulunarak, "İsrail'in apartheid rejimi, Gazze Şeridi'nde on ay süren toplu katliam ve Filistinli çocuk ve kadınların katledilmesinden ardından, sahte bir senaryoyla kamuoyunu ve dünyanın dikkatini Filistin'de işlediği geniş çaplı suçlardan uzaklaştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, "Siyonist rejimin Mecdel Şems bölgesinde yaşanan olayı yorumlayacak ve yargılayacak en ufak bir ahlaki yetkiye sahip değildir ve bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da duyulmayacaktır." diye vurguladı.

Kenani ayrıca, saldırgan Siyonist rejimin maceralarına karşı Lübnan ve bölgenin istikrar ve güvenliğini desteklemeyi, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun görevi olarak değerlendirerek "Siyonist rejimin herhangi cahilce bir eylemi bölgede istikrarsızlığın, güvensizliğin ve savaşın yayılmasına yol açabilir. Bu durumda bu tür aptalca davranışların öngörülemeyen sonuçlarının ve tepkilerinin kesin ve asıl sorumlusu yukarıda sözü geçen rejim olacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD hükümetine "Siyonist rejimi sürekli olarak kitle imha silahlarıyla silahlandırmak ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere karşı on ay boyunca devam eden suçların ardından bu rejimin cani başbakanını yüceltmek yerine, uluslararası sorumluluğu ve dünya barış ve güvenliğe ilişkin ahlaki yükümlülüğünü yerine getirmeli ve Siyonist rejimin, alevleri Siyonistlere sıçrayacak yeni bir ateş başlatmasına engel olmalıdır." tavsiyesinde bulundu.