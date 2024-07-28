Lübnan Parlamento Başkanı: Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıda, Hizbullah'ın hiçbir rolü yok

Lübnan medyasından edinilen bilgilere göre Nebih Berri, BM'nin Lübnan'daki özel koordinatörüyle yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan ve direnişin, savaş ve çatışma yasalarına bağlı kaldığını ve sivilleri hedef almadıklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı da bir kaç saat önce yaptığı açıklamada işgal altındaki Suriye'nin Golan bölgesindeki Mecdel Şems bölgesine düzenlenen füze saldırısını kınadı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin ofisi, sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınadıklarını belirterek tüm cephelerdeki düşmanca eylemlerin derhal durdurulmasını talep ettiklerinin de altını çizdi.

Öte yandan Lübnan İlerici Sosyalist Partisi'nin eski başkanı Velid Canbolat da Siyonist rejimin fitne çıkarma planına karşı uyarıda bulunarak "Siyonist düşmanın tarihi ve bugünkü koşulları, geçmişte ve şimdi hiç müsamaha gösterilmeden sivillere karşı işlenen suçlarla doludur." derken "Geçmişte Siyonist rejimin planını ifşa ettik ama şimdi aynı planı yeniden yapmaya çalışıyor. Biz Hizbullah ve diğer direniş gruplarıyla birlikte Siyonist düşmanın pususundayız." vurgusunda bulundu.

Bu saldırının ardından Siyonist kaynaklar saldırının Lübnan tarafından gerçekleştiğini iddia ederken, Lübnan İslami Direnişi ise yaptığı açıklamada böyle bir saldırıyı "Kesin olarak" yalanladığını duyurdu.