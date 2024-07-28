Somali Tezkeresi TBMM'den geçti

Bu tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'nin terör ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlere destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Haber Ajansı, planın Türkiye ile Somali arasındaki askeri ve savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde onaylandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ikili anlaşmalar çerçevesinde eğitim, yardım ve danışmanlık hizmetleri ile ülkenin savunma ve güvenlik güçlerinin yeniden inşası ve bu güçlerin terörle mücadele yeteneğinin artırılmasının sağlanmasına yönelik hizmetler devam edeceği belirtiliyor.

Bu planda, Türkiye'nin uluslararası toplumun işbirliğiyle 10 yılı aşkın süredir Somali'ye verdiği desteği sürdürdüğü de belirtiliyor.

Şubat 2009'dan bu yana Türkiye Deniz Kuvvetleri, Somali ve komşu bölgelerdeki korsanlarla mücadele amacıyla uluslararası ortak bir misyona katılmış bulunuyor.

Sekiz gün önce haber kaynaklarında, Türkiye'nin Somali ile petrol ve gaz arama konusunda anlaşmaya vardıktan sonra bu Afrika ülkesine donanmasını göndereceği bildirildi. Daha önce de Somali ile Türkiye arasında petrol ve doğalgaz bulmak amacıyla bir Türk arama gemisinin Somali kıyılarına konuşlandırılması konusunda varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin, deniz destek birimini Somali sularına göndereceği açıklanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu tezkereyi geçen Cuma günü TBMM'ye sundu. Bu tezkerede Erdoğan, Türkiye ordusunun Somali'ye konuşlandırılması için izin istedi. Türkiye son yıllarda Somali hükümetinin yakın müttefiki haline geldi.