Devrim Muhafızları'nın eski komutanından Netanyahu'ya uyarı

Mohsen Rezayi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Netanyahu çaresizlikten ya da çılgınlıktan Lübnan'da bir maceraya başlayarak Gazze bataklığından çıkabileceğini düşünüyor ancak daha derin ve daha korkunç bir bataklığa doğru adım atıyor." ifadelerine yer verdi.

27 Temmuz akşam saatlerinde işgal altında bulunan Golan'ın Mecdel el Şems bölgesi füze saldırısının hedefi oldu.

Bazı İbranice yayın yapan kaynaklar, bu operasyonda intihar İHA'sının kullanıldığını, 10 kişinin öldüğünü, bazılarının durumu kritik olmak üzere en az 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullah'ını suçlayarak bu füze saldırısının bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Mecdel el Şems bölgesine düzenlenen saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğu iddialarını reddetti.