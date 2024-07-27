Hegmatane UNESCO dünya mirası listesine girdi

Alirıza Kasemi Ferzad, Cumartesi akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada, Hegmatane'nin tarihi ve arkeolojik alanının UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildiğini belirtti.

Hemedan İl Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Müdürü Muhsin Masum Alizade de Hegmatane'nin kayıt sürecini açıklayarak, Hegmatane'nin dünya mirası kaydı için dosyanın Ocak-Şubat 2023 UNESCO'ya gönderildiğini ve üç bin yıl öncesinden günümüze kadar İran'ın en canlı şehrinin dünya mirası hafızasında yer alacağını ifade etti.