27 Tem 2024 18:13
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News ID: 85550542
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Hegmatane UNESCO dünya mirası listesine girdi

27 Tem 2024 18:13
News ID: 85550542
Hegmatane UNESCO dünya mirası listesine girdi

Hemedan, İRNA - Hemedan Valisi, Hegmatane'nin dünya mirası olarak kaydedilmesi için dosyanın Hindistan'ın Delhi şehrinde yapılan UNESCO yıllık toplantısında sunulduğunu ve toplantıda bulunan üyeler tarafından onaylandığını açıkladı.

Alirıza Kasemi Ferzad, Cumartesi akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada, Hegmatane'nin tarihi ve arkeolojik alanının UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildiğini belirtti.

Hemedan İl Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Müdürü Muhsin Masum Alizade de Hegmatane'nin kayıt sürecini açıklayarak, Hegmatane'nin dünya mirası kaydı için dosyanın Ocak-Şubat 2023 UNESCO'ya gönderildiğini ve üç bin yıl öncesinden günümüze kadar İran'ın en canlı şehrinin dünya mirası hafızasında yer alacağını ifade etti.

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