Hamas: İsrail yalan söylemeye devam ediyor / Deyr el- Belah katliamı soykırımın devamıdır

Hamas liderlerinden Usama Hamdan konu hakkında yaptığı açıklamada "Deyr el-Belah'ta yaşananlar, işgalci İsrail rejimi tarafından yürütülen soykırım planının devamıdır. İşgalci rejim, Hadija okulunun Hamas liderliğinin konuşlandığı yer olduğu iddiasıyla yalan söylemeye devam ediyor," dedi.

Hamdan ayrıca "Arabulucuların ciddi önerilerini kabul ettik, ancak işgalciler saldırılarını durdurmak istemiyorlar," diye devam etti.

Hamas bu konuda yaptığı açıklamada, "İşgalcilerin Deir al-Balah'taki vahşi katliamı, bu terörist düşmanın tüm insani değerlerle olan yabancılığını doğrulayan barbarca bir suçtur. Arap ve İslam ümmetimizden ve dünyadaki özgür insanlardan, soykırımı durdurmak için düşmana baskı yapmaları için ayağa kalkmalarını istiyoruz," dedi.

Bugün Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr al-Belah kentinin batısındaki Hadija okuluna yapılan saldırıda en az 31 kişi şehit oldu ve 100'den fazla kişi yaralandı.