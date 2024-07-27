Siyonist rejim hapishanelerinde 256 Filistinli esir şehit düştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin Esirler Kulübü konuyla ilgili yayınladığı raporda " Onlarca Filistinli esir de Gazze'de Siyonist askerler tarafından yapılan meydan infazlarında şehit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Son olarak, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey liderlerinden Şeyh Mustafa Abu Ara, Siyonist işgal rejimi hapishanesinde şehit oldu. Filistin Esirler Kulübü, Siyonist rejim hapishaneleri idaresinin, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle Şeyh Abu Ara'yı yakın zamanda Rimon Hapishanesi'nden Soroka Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Bu Hamas liderinin şehadetiyle, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcı olan 7 Ekim'den bu yana Siyonist rejim hapishanelerinde işkence altında şehit olan Filistinli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

Filistin Esirler Kulübü, raporun sonunda, bu istatistiklerin yalnızca kimlikleri belirlenmiş Siyonist rejim hapishanelerinde şehit olan Filistinli esirlere ait olduğunu belirtti.