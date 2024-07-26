UAEA Başkanı’ndan Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi dün gönderdiği bir mesajda İran’da yeni cumhurbaşkanı olarak seçilen Dr. Mesud Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Rafael Grossi gönderdiği tebrik mesajında İran ile ajans arasındaki işbirliğinin uluslararası arenada ilgi odağı olduğunu belirterek, “İşbirliği ile bu alanda önemli ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

Grossi, en kısa sürede Tahran’ı ziyaret ederek, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğu duyurdu.

UAEA Başkanı daha önce İran'la ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Diplomasiye dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Kapsamlı bir ortak eylem planımız vardı ama bugün sadece kağıt üzerinde var ve kimse bunu uygulamıyor ya da bağlı kalmıyor.” demişti.

Grossi Haziran ayında gerçekleştirilen Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “İran'ın, 4 Mart'taki ortak açıklamanın Ajans ile işbirliği için bir çerçeve sağlamaya ve çözülmemiş sorunları ele almaya devam etmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşılıyor ve Tahran'ı, ortak açıklamayı belirli UAEA önerileriyle ciddi bir şekilde etkileşime geçerek uygulamaya davet ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Grossi ayrıca İran'daki yeni hükümetten, son Tahran ziyareti ve İran’ın eski Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile yaptığı görüşme sonucunda gerçekleşen üst düzey görüşmelere ve teknik etkileşimlere devam etmesini istedi.

İran ve UAEA Mart 2023’te iki taraf arasında kalan tüm sorunları çözmek için anlaştı. Bu anlaşmaya göre, İran, Meclisin stratejik yasası (Yaptırımları Kaldırma ve İran Ulusunun Çıkarlarını Korumaya Yönelik Stratejik Eylem Yasası) çerçevesinde, Ajans müfettişlerinin daha fazla doğrulama ve izleme faaliyeti yürütmesini gönüllü olarak kabul etti.