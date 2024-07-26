Pezeşkiyan: Suçsuzun kanı, zalimi asla bırakmaz

Seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne suçsuz insanların ve kimsesiz çocukların öldürülmesi suçu göz ardı edilebilir ne de bir suçluyu ayakta alkışlamak onu aklar. Suçsuzun kanı, zalimi asla bırakmaz. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” ifadeleriyle tepki gösterdi.