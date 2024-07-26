26 Tem 2024 12:29
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News ID: 85549302
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Pezeşkiyan: Suçsuzun kanı, zalimi asla bırakmaz

26 Tem 2024 12:29
News ID: 85549302
Pezeşkiyan: Suçsuzun kanı, zalimi asla bırakmaz

Tahran, İRNA - İran’ın seçilmiş cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Başbakanının ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek “Ne suçsuz  insanların ve kimsesiz çocukların öldürülmesi suçu göz ardı edilebilir ne de bir suçluyu ayakta alkışlamak onu aklar.” ifadelerini paylaştı.

Seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne suçsuz insanların ve kimsesiz çocukların öldürülmesi suçu göz ardı edilebilir ne de bir suçluyu ayakta alkışlamak onu aklar. Suçsuzun kanı, zalimi asla bırakmaz. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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