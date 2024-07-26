İran’dan, İsrail'in Tahran karşıtı yalan söylemlerine tepki

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM’deki temsilcisi, İsrail rejiminin Tahran'a yönelik yalan söylemlerine yanıt olarak "Direniş gruplarının mantığında terör eyleminin bir yeri yoktur. Davacı ve sanığın yerleri yalan ve aldatmayla değiştirilemez.” dedi.

Reuters haber ajansının haberinde, İsrail rejimi, Fransa'yı, Olimpiyat Oyunları sırasında, İran veya direniş grupları tarafından sabotaj yapılması ihtimali konusunda uyardı.

İran karşıtı iddialarını sürdüren İsrail dışişleri bakanı Perşembe günü Fransız mevkidaşına yazdığı bir mektupta, Paris Olimpiyat Oyunları sırasında İsrailli sporcuları ve turistleri hedef alacak İran destekli olası bir plan konusunda uyardı.

2024 Yaz Olimpiyatları’nın 33.üsü, 26 Temmuz’da açılış töreni ve 184 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılımıyla 32 spor dalında 329 etkinlikle resmen başlayacak.

11 Ağustos'a kadar devam edecek bu oyunlarda İran İslam Cumhuriyeti spor kervanı 40 kontenjan halinde 39 sporcuyla bu yarışmalara katılacak.