Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin hazırlıkları aktif olarak devam ediyor

RIA Novosti haber ajansının haberine göre, Dmitry Peskov Perşembe günü bu ziyaretin hazırlıklarının nasıl ilerlediği sorusuna, "Aktif olarak devam ediyor, ancak tarih henüz belli değil" şeklinde yanıt verdi.

Bu rapora göre, Temmuz 2024'ün başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi de Putin'in ziyareti için kesin bir tarih belirlenmediğini duyurdu. Erdoğan, bu bağlamda Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. Putin, Çarşamba günü Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabul ederek ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmelerde bulundu.