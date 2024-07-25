25 Tem 2024 10:40
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News ID: 85548581
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Filistin direniş operasyonunda bir Siyonist asker öldürüldü

25 Tem 2024 10:40
News ID: 85548581
Filistin direniş operasyonunda bir Siyonist asker öldürüldü

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusu, Perşembe sabahı işgal altındaki Filistin'de direniş harekatı sırasında geçen hafta yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist rejim ordusu, geçen hafta Nir Zvi kavşağında Zeruin üssü yakınlarında bir araçla gerçekleştirilen operasyon sırasında yaralanan İsrailli istihbarat subayı Ariel Tubaz'ın aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu operasyonda dört İsrailli askerin daha yaralandığı bildirildi. Aynı bağlamda, Siyonist rejim ordusu, Gazze'de esir düşen beş askerinin cesetlerini geri aldığını iddia etti.

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, ordunun bir operasyon sırasında Gazze'deki esir İsrailli asker Karel Brodsky'nin cesedini geri aldığını açıkladı.

Ayrıca, Siyonist rejim ordusu ve Şin Bet, dün (Çarşamba) daha önce öldüğü açıklanan dört İsrailli esirin cesetlerini ortak bir askeri operasyonla Han Yunus'tan geri aldıklarını iddia etti.

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