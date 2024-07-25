Filistin direniş operasyonunda bir Siyonist asker öldürüldü

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist rejim ordusu, geçen hafta Nir Zvi kavşağında Zeruin üssü yakınlarında bir araçla gerçekleştirilen operasyon sırasında yaralanan İsrailli istihbarat subayı Ariel Tubaz'ın aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu operasyonda dört İsrailli askerin daha yaralandığı bildirildi. Aynı bağlamda, Siyonist rejim ordusu, Gazze'de esir düşen beş askerinin cesetlerini geri aldığını iddia etti.

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, ordunun bir operasyon sırasında Gazze'deki esir İsrailli asker Karel Brodsky'nin cesedini geri aldığını açıkladı.

Ayrıca, Siyonist rejim ordusu ve Şin Bet, dün (Çarşamba) daha önce öldüğü açıklanan dört İsrailli esirin cesetlerini ortak bir askeri operasyonla Han Yunus'tan geri aldıklarını iddia etti.