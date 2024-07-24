24 Tem 2024 18:22
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News ID: 85548165
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“Hüdhüd” İHA'sından işgal altındaki topraklar üzerinde yeni keşifler+ video

24 Tem 2024 18:22
News ID: 85548165
“Hüdhüd” İHA'sından işgal altındaki topraklar üzerinde yeni keşifler+ video

Tahran, İRNA - Daha önce birçok başarılı operasyonla Siyonist rejimin savunma sistemlerine meydan okuyan Hizbullah'ın 'Hüdhüd' İHA’sının işgal altındaki topraklardaki keşif operasyonunun görüntüleri yayınlandı.

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Lübnan Hizbullah Hareketi, bugün 'Hüdhüd' İHA’sının işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Ramat David üssü üzerinde gerçekleştirdiği keşif operasyonunun bir bölümünü yayınladı.

'Hüdhüd' İHA’sı tarafından kaydedilen videoda Siyonist rejimin İHA’ları ve savaş uçaklarının konumu, komuta karargâhı ve Demir Kubbe sistemlerinin konumu tespit edildi.

Lübnan Hizbullah'ından bir kaynak El Cezire'ye yaptığı açıklamada söz konusu görüntülerin Salı günü kaydedildiğini belirterek, bu görüntülerin yayınlama zamanının Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretiyle alakasız olmadığını söyledi.

Bu bağlamda Lübnan İslami Direniş Savaşı medyası da direnişin, tasvir ettiği her şeyi hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın savaş medyası, Ramat David üssünün, işgal rejiminin en önemli hava üslerinden biri ve kuzeydeki tek askeri hava üssü olduğunu açıkladı.

Hizbullah daha önce 'Hüdhüd' İHA’sının işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde gerçekleştirdiği keşif operasyonuyla ilgili 2 video yayınlamıştı.

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