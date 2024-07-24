Almanya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Alman polisinin çok sayıda İslami merkezi kapatma eyleminin ardından Almanya Büyükelçisi Hans Udo Motsel, Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu görüşmede, insan haklarının temel ilkelerine aykırı olan bu düşmanca eylem kınanıp, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki ciddi itirazı iletildi.

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü, aralarında Hamburg İslami Merkezi'nin de bulunduğu İslam merkezlerinin, İslam'ın dini öğretilerini açıklama, diyalog ve dini hoşgörü ilkesini teşvik etme ve aynı zamanda aşırılıkla mücadele etme konusundaki değerli ve unutulmaz hizmetlerine değinerek “Ne yazık ki bugün Almanya'da yaşananlar İslamofobi ve İbrahimi dinlerin öğretileriyle yüzleşmenin açık bir örneğidir ve bunun diğer yüzü de elbette bir diktatörlük ve kasıtlı şiddet teşvikidir. Temelsiz suçlamalarda bulunarak markalaşmış teröristleri, şiddet ve aşırıcılığı savunan kimi akımlar, Almanya'daki Müslümanların ve dünyadaki diğer özgür düşünürlerin bu planı dikkatle başarısızlığa mahkum edecekleri dini ve mezhebi gerilimleri körüklemeye çalışıyorlar.” diyen Batı Avrupa Genel Müdürü, Alman hükümetini bu tür yıkıcı eylemlerin sonuçları konusunda uyarırken “Bu tür eylemler, düşünce ve ifade özgürlüğüyle yüzleşmenin, pratikte şiddeti ve aşırıcılığı teşvik etmenin açık bir örneğidir.” diye kaydetti.

Almanya büyükelçisi bu toplantıyla ilgili durumu bir an önce Almanya'daki ilgili makamlara ileteceğini ifade etti.