İran’dan, BM İnsan Hakları Konseyi Eski İran Özel Raportörü’nün raporuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, BM İnsan Hakları Konseyi Eski İran Özel Raportörü Cavid Rahman'ın sahte raporunu şiddetle kınayarak bunun, düşmanların İran'ın imajını zedelemeye yönelik bir girişimi olarak değerlendirdi.

Kenani açıkşamasının devamında "Cavid Rahman Münafıklar terör örgütüne hizmetinin devamında bu grubun gündemini takip etmekte. Dolayısıyla öne sürdüğü iddialar herhangi bir hukuki dayanakta yoksundur ve tamamen reddedilmektedir." dedi.

Sözcü Kenani, Rahman'ın Birleşmiş Milletler'in pozisyonunu kolayca kötüye kullanmasından ve yalan haber yaymasından derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Başta İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olmak üzere Birleşmiş Milletler yetkilileri ülkelere karşı hedeflerin izlenmesine zemin hazırlamayı önlemekten sorumlu ve İran İslam Cumhuriyeti bazı insan hakları kurumlarında bu yanlış süreci protesto etme hakkını saklı tutuyor." ifadelerinde bulundu.

Kenani ayrıca "Terörle, zalim ekonomik yaptırımlarla ve diğer eylemlerle İran milletine diz çöktürmeyi başaramayan düşmanlar, bugün uluslararası kurumları kötüye kullanarak ve gerçekleri çarpıtarak terörden ve İnsan karşıtı eylemlerden dolu kara listesini temizleyemiyor. " ifadelerini kullandı.

Kanani, "Geçtiğimiz birkaç on yılda yaşanan deneyimler, İran milletinin düşmanlarının aşağılandığını ve rezil olduğunu ve İran halkının ülkenin ilerlemesi yönünde hareket ettiğini kanıtlıyor." dedi.