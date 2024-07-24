Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail rejimine karşı 3 yeni şikayet

El Meyadin kanalının Cenevre’deki ofis başkanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Siyonist rejime karşı açılan davanın uluslararası hukukçulardan oluşan hukuk ekibi, bu rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin sağlık sektöründe işlediği suçlarla ilgili olarak İsrail aleyhinde 3 yeni dava açacağını duyurdu.

Uluslararası avukatlardan oluşan hukuk ekibi bugün Hollanda'nın Lahey kentine giderek bu 3 şikayeti sunacak. Bu hukuk ekibi "Gilles Devers" başkanlığında ve "Abdul Mecid Merari", "Haled El Şuli" ve "İsa Gultslar" isimli 3 üyesiyle yasal işlem başlatarak Siyonist ordunun, Gazze Şeridi'nin sağlık sektöründe işlediği suçlar ve Gazze Şeridi'ne karşı savaş sırasında sağlık personeline yönelik tekrarlanan saldırıları hakkında 3 şikayette bulunacaklar.

Birinci şikayet, Siyonist rejimin direnişten 4 esiri serbest bırakma bahanesiyle yüzlerce masum sivili vahşice bombalaması ve 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin merkezindeki "Nuseyrat Kampı" suçuna ilişkin olduğu ve bunun sonucunda 274 kişinin şehit olduğu, 698 kişinin de yaralandığı cinayetiyle ilgili, ikinci şikayet ise Gazze'deki Şifa Hastanesi kemik bölümü başkanı "Adnan Elbarş"ın suikastiyle ilgili, işgalci İsrail rejimi Elbarş’ı bu yılın Ocak ayında El Ude Hastanesi'nde diğer doktorlara yardım ederken tutukladı ve nihayetinde Filistin Esirler Kulübü, bu doktorun işgalci güçlerin işkenceleri altında şehit edildiğini duyurdu.

Üçüncü şikayet ise Şifa hastanesi müdürü "Muhammed Ebu Salima"ya Siyonist askerler tarafından uygulanan işkence suçuyla ilgili olacak.

Siyonist rejim askerleri, bir videoda Ebu Salima’ya Filistin direnişinin hastaneyi askeri kışlaya ve operasyon merkezine çevirdiğini söylemesini istedi ancak bu doktor bunu reddettiği nedeniyle 7 aydan fazla tutuklu kalarak ağır işkence ve aşağılayıcı davranışlara maruz kaldı.