24 Tem 2024 10:13
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News ID: 85547495
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Netanyahu ile İsrailli esirlerin aileleri arasındaki görüşmede kargaşa

24 Tem 2024 10:13
News ID: 85547495
Netanyahu ile İsrailli esirlerin aileleri arasındaki görüşmede kargaşa

Tahran, İRNA- ABD’yi ziyaret eden Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü bazı Siyonist esirlerin ve Amerikan vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi ancak bu görüşme, ailelerin protestosu ile sonuçlandı.

Siyonist rejimin televizyon kanalı KAN, Netanyahu ile İsrailli esirlerin aileleri arasındaki görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ve oldukça gergin geçtiğini duyurdu.

Netanyahu’nun ABD ziyaretinde İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, Hamas'a askeri baskı yapılması ve bu grubun öne sürdüğü şartların kabul edilmemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Netanyahu bu sözleri söylerken İsrailli esirlerin aileleri onun sözünü kesip, sözlerine şiddetle karşı çıktı.

KAN’a göre, Siyonist ve ABD’li esirlerin aileleri, Netanyahu'yu esir takası anlaşmasını kabul etmesi konusunda uyardı.

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