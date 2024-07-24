Netanyahu ile İsrailli esirlerin aileleri arasındaki görüşmede kargaşa

Siyonist rejimin televizyon kanalı KAN, Netanyahu ile İsrailli esirlerin aileleri arasındaki görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ve oldukça gergin geçtiğini duyurdu.

Netanyahu’nun ABD ziyaretinde İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, Hamas'a askeri baskı yapılması ve bu grubun öne sürdüğü şartların kabul edilmemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Netanyahu bu sözleri söylerken İsrailli esirlerin aileleri onun sözünü kesip, sözlerine şiddetle karşı çıktı.

KAN’a göre, Siyonist ve ABD’li esirlerin aileleri, Netanyahu'yu esir takası anlaşmasını kabul etmesi konusunda uyardı.