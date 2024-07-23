Türkiye'den İsrail'e UNRWA tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail rejiminin, UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlama çabalarına tepki göstererek konu hakkında bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında "İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşamasıdır. " denildi.

Açıklamanın devamında ise "1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunmaktadır ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesidir. İsrail, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir. Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA’ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA’ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.