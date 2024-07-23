İslami Cihad’dan Çin'deki Filistinli grupların toplantısının bildirisi hakkında yayınlanan haberlere tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Ihsan Attaya, Çin'deki Filistin diyaloğu nihai bildirisinin içeriği hakkında medyaya sızdırılanların doğru olmadığını söyledi.

Daha önce bazı medya organları, toplantının nihai bildirisinde Kudüs'ü başkent yaparak bağımsız Filistin devleti kurulması taahhüdüne, "181 ve 2334 sayılı uluslararası kararlar doğrultusunda" vurgu yapıldığını bildirmişti.

Attaya, bu medya haberlerine cevaben yaptığı açıklamada, İslami Cihad Hareketi’nin İsrail'i açık veya örtük olarak tanıyan herhangi bir formüle karşı olduğunu ve işgalci rejimin meşruiyetini tanıyan uluslararası kararların dahil edilmesine karşı olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) İsrail'i tanımaktan vazgeçmesini sürekli olarak talep ettiklerini ifade etti.

Filistin İslami Cihad Hareketi Siyasi Konsey Üyesi, İslami Cihad'ın, Filistin davasını yok etmeye yönelik soykırım ve planlara karşı mücadeleyi yönetmek için acil bir komite veya acil bir hükümet kurulmasını istediğini açıkladı.

Attaya, bu açıklamayı, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Salı günü yaptığı açıklamada, savaş sonrası Gazze Şeridi'nde "geçici ulusal uzlaşı hükümeti" kurulması konusunda 14 Filistinli grubun anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yaptı.