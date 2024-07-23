İran'ın Türkiye Büyükelçisi, Erzurum yerel yönetim yetkilileri ile bir araya geldi

Türkiye'nin başkenti Ankara'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, iki doğu ili Erzurum ve Ağrı'daki il iş birliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde Erzurum il yetkilileriyle bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

Büyükelçi Habibullahzade, bu ziyarette Erzurum Başkonsolosumuz Muhammed İbrahimi ile birlikte Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, Atatürk Üniversitesi Rektörü, il ticaret odası başkanları ve temsilcileri, Erzurum Ticaret Odası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Kuzeydoğu Anadolu Turizm Acentaları Birliği ile görüşerek, ikili iş birliğinin çeşitli konuları ve alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’deki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, bu görüşmelerde ülkemizin ekonomik fırsatlarını ve potansiyellerini tanıtarak, İran ile Türkiye arasındaki bölgesel ve il iş birliklerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini bir zorunluluk olarak nitelendirdi ve bunun iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini genişleteceğini değerlendirdi. Büyükelçimizin Erzurum il yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, ekonomik, bilimsel, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasında il heyetlerinin değişimi önemli konular arasındaydı.

Ayrıca, Sepahan futbol takımının Erzurum'daki hazırlık kampında bulunması nedeniyle, Büyükelçimiz bu takımın kamp alanını ziyaret ederek, kulüp yetkilileri, teknik ekip üyeleri ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Habibullahzade, bölgesel ve il ziyaretlerinin devamında bugün, ikinci Ağustos Salı günü, İran ile sınır komşusu olan Ağrı iline giderek, Gürbulak - Bazargan sınır kapısını ziyaret edecek ve Ağrı ilinin yerel ve il yetkilileri ile ildeki ekonomik birliklerin başkanlarıyla görüşmelerde bulunacak.