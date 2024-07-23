23 Tem 2024 12:26
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News ID: 85546628
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Mehmet Şimşek G20'nin maliye bakanları toplantısına katılacak

23 Tem 2024 12:26
News ID: 85546628
Mehmet Şimşek G20'nin maliye bakanları toplantısına katılacak

Tahran, İRNA- Maliye Bakanı Şimşek, G20'ye katılmak üzere Rio de Janerio 'ya gidecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janerio şehrine gidecek.

 Maliye Bakanı Şimşek'e  Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü toplantısı olacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olarak konuşma yapması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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