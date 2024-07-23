UNRWA, İsrail rejiminin Han Yunus şehrinin boşaltılması talimatını kınadı

El Cezire'de yer alan habere göre, UNRWA bir açıklama yaparak İsrail rejimi ordusunun Pazartesi günü erken saatlerde verdiği talimatların, Gazze Şeridi'nin yorgun nüfusu için daha fazla acı ve yerinden edilme anlamına geldiğini belirtti.

UNRWA, bu İsrail rejimi hareketinin Han Yunus'ta yaklaşık 400 bin kişinin hayatını etkilediğini ve kaçmak zorunda kalanların gidecek güvenli bir yeri olmadığını ekledi.

Daha önce, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Merkezi, Han Yunus'un günümüzde Gazze halkına karşı işlenen en kanlı suçlara ve katliamlara tanık olduğunu, İsrail rejiminin son 12 saat içinde 70 Filistinliyi şehit edip, çoğu çocuk ve kadın olan 200 kişiyi yaraladığını bildirmişti.

İsrail rejimi ordusu Pazartesi günü Han Yunus'un doğusunda yeni bir kara harekatı başlattı.