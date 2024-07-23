23 Tem 2024 10:05
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News ID: 85546387
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Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankeri

23 Tem 2024 10:05
News ID: 85546387
Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankeri

Tahran, İRNA- İkinci Bölge Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda 1 milyon 500 bin litreden fazla kaçak yakıt taşıyan Togo bayraklı bir petrol tankerinin ve 12 mürettebatının bu bölgedeki Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

 İkinci Bölge Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü'nden yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli ve kahraman halkına, Allah'ın izniyle İmam Hasan Mücteba İkinci Bölge Deniz Kuvvetleri Devrim Muhafızları savaşçılarının bilgi ve dikkatli takibiyle, organize bir şekilde yakıt kaçakçılığı yapan 'Betl Guse' ticari adını taşıyan ve Afrika ülkesi Togo bayrağı altında seyreden bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın ortasında tespit edilmiş ve yargı kararıyla ele geçirilmiştir" denildi.

Hint ve Sri Lankalı mürettebata sahip bu gemi, 12 mürettebatı ile birlikte Buşehr limanına götürülmüş ve gözetim altına alınmıştır.

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