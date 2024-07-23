Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankeri

İkinci Bölge Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü'nden yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli ve kahraman halkına, Allah'ın izniyle İmam Hasan Mücteba İkinci Bölge Deniz Kuvvetleri Devrim Muhafızları savaşçılarının bilgi ve dikkatli takibiyle, organize bir şekilde yakıt kaçakçılığı yapan 'Betl Guse' ticari adını taşıyan ve Afrika ülkesi Togo bayrağı altında seyreden bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın ortasında tespit edilmiş ve yargı kararıyla ele geçirilmiştir" denildi.

Hint ve Sri Lankalı mürettebata sahip bu gemi, 12 mürettebatı ile birlikte Buşehr limanına götürülmüş ve gözetim altına alınmıştır.