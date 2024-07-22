İran üzerinden yapılan dış transit miktarı 7,6 milyon tona ulaştı

Muhammed Rizvanifer konuyla ilgili “Batı Azerbaycan eyaletindeki Piranşehr Gümrüğü bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 661 oranında büyüyerek, transit menşeli gümrükler arasında en fazla büyüyen gümrük oldu.”açıklamasında bulundu.

“Piranşehr Gümrüğü'nden sonra dış transitteki en büyük artış bu dönemde sırasıyla yüzde 286, yüzde 197 ve yüzde 111 artış gösteren Sarhs, Perviz Han ve Başmag gümrüklerinden geldi.” diyen Rizvanifer 2024 yılının Nisan, Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında, en çok yabancı geçiş hacminin Perviz Han Gümrüklerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekerek “Bu dönemde Kermanşah vilayetindeki Parvizhan Gümrüğünden 2 milyon 166 bin ton mal transit edildi. İkinci sırada ise Şehit Recai, Başmag, Bazergan ve Piranşehr özel bölge gümrükleri yer aldı.” diye kaydetti.