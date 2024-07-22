"Jerusalem Post" açısından İsrail ordusunun zafiyetleri

Raporunda “Halevi seleflerinden bir viraneyi devralmasına rağmen ordunun durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı ve görev süresi boyunca ordunun durumu kötüleşti.” ifadelerine yer veren Jerusalem Post “ Genelkurmay Başkanı orduyu yok ediyor ve Savaş Bakanı Yoav Galant körü körüne onun emirlerini yerine getiriyor, Başbakan Binyamin Netanyahu ise operasyonu yönetiyor.” diye yazdı.

Jerusalem Post gazetesi daha sonra Siyonist rejim ordusunun başarısızlık ve yenilgisinin beş işaretine dikkat çekerek aşağıdaki başlıkları şöyle sıraladı.

* Üslerin güvenliğinin sağlanamaması

Halevi, Hava Kuvvetlerinin kullandığı üs ve havalimanlarının nokta füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı güvenliğinin sağlanmasına yönelik herhangi bir önlem almamış ve bu risk savaş uçaklarının uçuş ve inişlerini etkilemektedir.

* Sabotajcıların ve çeşitli kişilerin girişi

Genelkurmay Başkanı, hava üslerine çeşitli kişilerin girmesini, silah ve mühimmat çalınmasını, uçak ve tankların imha edilmesini engelleyecek bir programı hayata geçirmemiştir.

* Kara kuvvetini güçlendirmeye yönelik planlama eksikliği

Son 20 yılda kara kuvvetlerinin 6 tümeni azaltıldı ve Halevi'nin bu kuvveti güçlendirmeye yönelik bir planı yoktu.

* İsrail'in iç cephesini görmezden gelmek

Ordu karargahı, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Lübnan sınırlarına yakın Siyonist yerleşimlerin savunulması için önlem almadı ve ordunun, Hizbullah'ın günlük füze, havan, roket ve İHA saldırılarına karşı koyabilecek bir çözümü yok.

* Savaş uçaklarına güven

Halevi’nin kaç yıllık planında, bu uçakların gelecekteki savaşlarda pek bir rolü ve etkisi olmayacak olsa da, 18 milyar dolarlık Amerikan yardımının tamamını savaş uçakları üzerine yatırdı.