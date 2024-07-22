Siyonist rejimin savaş uçakları Hudeyde'ye nasıl ulaştı?

Arapça yayın yapan Rey el-Yevm gazetesi, Siyonist rejimin Yemen'e saldırmak için Suudi Arabistan hava sahasını kullandığı yönündeki iddiasını ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın bu husustaki açıklamasını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, hiçbir tarafın hava sahasını geçmesine izin vermediğini ve bu ülkenin Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye düzenlenen saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Rey el-Yevm yayınladığı bir yazıda şunları kaydetti: "Görünüşe göre Suudi Arabistan, bu tutumuyla Ensarullah hareketi ile yeni bir savaşa girmekten kaçınmayı amaçlıyor. Çünkü Ensarullah, Yemen'i bombalamak için savaş uçaklarının geçişine izin veren tüm Arap ülkelerini uyardı.

Öte yandan Siyonist Rejim Ordu Radyosu, Suudi Arabistan'ın Hudeyde'ye yönelik saldırıdan daha önce haberdar olduğunu ve İsrail savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını geçtikten sonra Hudeyde'yi bombaladığını iddia ediyor. İşgalci ordu radyosunun askeri ilişkiler analisti Doron Kadosh, bu bağlamda 'İsrail savaş uçaklarının Yemen'e ulaşmak için Suudi hava sahasının büyük bir bölümünü" kullandığını söyledi.

Aynı zamanda Siyonist rejimin 'Kan' kanalı da Yemen'e yönelik saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ancak yüzde 100 İsrailli olmadığını bildirdi. Suudi Arabistan ve Mısır'ın Kızıldeniz'e bakan kıyılarındaki Amerikan askeri üsleriyle koordinasyon olmasaydı bu operasyon mümkün olmazdı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri yetkililerinden Abdullah bin Amir de Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırısına yanıt olarak şunları söyledi: İsrail savaş uçakları, Suudi Arabistan ve Mısır'ın hava ve deniz sahasını geçmeden Yemen'e ulaşamazdı."