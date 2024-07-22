54. Dünya Fizik Olimpiyatı İsfahan'da başladı

İsfahan Teknik Üniversitesi’nin Şeyh Bahai Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başlayan dünya fizik yarışmasının bu dönemi, 28 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bu yıl İran, Dünya Fizik Olimpiyatı'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor ve bu etkinlik daha önce 2007 yılında İsfahan'da düzenlenmişti.

54. Dünya Fizik Olimpiyatı'nda 9 gün boyunca bu yarışmaya katılan öğrencileri İsfahan ağırlarken, takımların bu kente gelişi 21 Temmuz'da başladı.

Bu etkinlikte, öğrenci takımları olarak yaklaşık 150 kişi yer alıyor ve Umman ve Fas olmak üzere 2 ülkenin takımları bu programa gözlemci olarak ve Olimpiyatı tanımak amacıyla katılmış bulunuyor.

Bu olimpiyatta yer alan ülkeler arasında İran, Rusya, Çin, Küba, Suudi Arabistan, Tayvan, Romanya, Türkiye, Meksika, Gürcistan, Bulgaristan, Endonezya, Kırgızistan, Hırvatistan, Kolombiya, Belarus, Kuveyt ve Vietnam yer alıyor.