İçişleri Bakanı Bağdat'ta

Ahmed Vahidi, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na vardığında Irak İçişleri Bakanı Abdul Amir El Şamari tarafından karşılandı.

Irak'ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek, Irak'a komşu ülkelerin narkotikle mücadelesine ilişkin ikinci bölgesel konferansa katılmak, Erbain yürüyüş töreni ve mevcut kapasitelerle ilgili konuların takibi bu ziyaretin ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Vahidi, iki günlük ziyareti sırasında ayrıca bu bölgesel konferansa katılan ülkelerin bakanlarıyla bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ikili iş birliği alanında görüş teatisinde bulunacak.

Irak'a komşu ülkelerin narkotikle mücadelesine ilişkin ikinci bölgesel konferans, bugün Bağdat'ta üye ülkelerin bakanları ve narkotikle mücadele polis şefleri, İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan,Ürdün, Kuveyt, Türkiye, Mısır, Suriye ve Lübnan ülkelerinin katılımıyla düzenlenecek.