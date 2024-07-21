Ensarullah Lideri: Düşman artık Tel Aviv'de bile güvende değil

Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bugün İsrail rejiminin Yemen'in Hudeyde limanına yaptığı saldırıya değinerek, İsrail'in Hudeyde'ye saldırarak kendi halkına büyük bir başarı elde ettiğini ve Yemen'e acımasız darbeler indirdiğini göstermek istediğini belirtti.

Düşman Yemen Halkının Ekonomisini ve Geçim Kaynağını Hedef Aldı

Seyyid el-Husi, düşmanın hedeflerinin Yemen ekonomisine, bu asil milletin halkına ve onların geçim kaynaklarına zarar vermek olduğunu vurgularken, İsrail rejiminin doğrudan Hudeyde'deki petrol ve elektrik şirketlerinin depolarını hedef aldığını ve ABD'nin de Yemen halkına karşı ekonomik ve askeri savaş başlattığını, bu millete yönelik kuşatmayı artırmak için tüm araçlarını ve unsurlarını kullandığını belirtti.

Lübnan, Irak ve Yemen'deki destek cephesi, düşman üzerinde özellikle ekonomik açıdan büyük etki yarattı

Ensarullah lideri, düşmanın Gazze'deki Filistin halkını kendi tekelinde tutmak istediğini ve stratejisini buna dayandırdığını, ancak işgalci rejimin stratejisini etkileyen ilk şeyin Lübnan'daki destek cephesi olduğunu ve bunun Gazze halkının çektiği acıyı azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

El Husi ayrıca, Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonlarının da bu rejim üzerinde, özellikle de ekonomik açıdan büyük etkisi olduğunu; Yemen ordusu ve Irak İslami direnişi ile yapılan ortak operasyonların düşman üzerinde doğrudan ve büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Yemen Ordusunun Operasyonlarının Kapsamı Hint Okyanusu ve Akdeniz'e Kadar Uzanacak

Seyyid el-Husi, düşmanın, yeteneklerimizin, taktiklerimizin, tekniklerimizin ve yeni etkili araçlarımızın gelişimini kabul ettiğini ve bunu durdurmaktan aciz olduğunu belirtirken, Gazze'deki katliamlar ve halkın aç bırakılmasının devam etmesiyle birlikte, ülkemiz operasyonları artırmaya yöneldi ve operasyonların kapsamı Hint Okyanusu ve Akdeniz'e kadar uzanacacağını ifade etti.

Gazze'ye karşı yürütülen savaşın onuncu ayına girerken, İsrail düşmanının daha fazla baskı ve caydırıcılığa ihtiyaç duyduğunu belirten Ensarullah lideri, yüksek taktik ve teknik yeteneklere, uzun menzile ve çok yüksek yıkıcı güce sahip olan gelişmiş "Yafa" insansız hava aracına da değinerek, bu insansız hava aracının düşmanın derinliklerine nüfuz etmesinin onlar için gerçekten rahatsız edici olduğunu ve bu eylemin, Filistin dışında benzeri görülmemişti ve yeni ve önemli bir denklem oluşturduğuna dikkat çekti.

Yemen Ensarullah lideri, Yafa insansız hava aracının düşmanın başkentine nüfuz etmesinin beşinci aşama operasyonlarının bir parçası olduğunu ve bu aşamanın devam edeceğini belirtti.

Seyyid Abdülmelik el-Husi, Yafa'ya (Tel Aviv) yapılan saldırının büyüklüğü ve etkisinin tamamen net olduğunu ve bu operasyonda kullanılan insansız hava aracının Yemen'de üretildiğini ifade etti.

Seyyid el-Husi, düşmanın artık Tel Aviv'de bile güvende olmadığını ve tehditlerin devam ettiğini belirterek, bunun yeni bir denklem olduğunu vurguladı.