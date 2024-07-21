21 Tem 2024 17:13
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News ID: 85544822
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Geciken ceza, Yemen halkının sözlüğünde yer almaz / İsrail’i yaptığından pişman edeceğiz

21 Tem 2024 17:13
News ID: 85544822
Geciken ceza, Yemen halkının sözlüğünde yer almaz / İsrail’i yaptığından pişman edeceğiz

Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Ofis Üyesi, Siyonist rejim ordusunun Yemen'in Hudeyde Limanı'na yaptığı son saldırıya tepki göstererek, "Geciken ceza, Yemen halkının sözlüğünde yer almıyor ve Siyonist rejimin tarihi aptallığına cevabımız kaçınılmaz ve acı verici olacak." dedi.

Hizam el-Esed, İRNA'ya verdiği demeçte, Yemen halkı ve silahlı kuvvetlerinin "cevap verme hakkı saklıdır" gibi terimlerle işgalcinin cezasını ertelemeye alışkın olmadığını söyledi.

El-Esed, Siyonist rejimin Yemen topraklarına saldırısına iç ve dış olmak üzere iki aşamada cevap verileceğini ve bu rejimin derinliklerinin saldırıya uğrayacağını, ayrıca Filistin içindeki ve dışındaki çıkarlarının Yemen silahlı kuvvetlerinin darbeleriyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Yemen Ensarullah Hareketi'nin üst düzey üyesi, Siyonist düşmanın, yakıt depolarını ateşe verip büyük bir yangın ve duman sütunları oluşturarak ve bunların görüntülerini yayımlayarak, Siyonist yerleşimcilere sahte bir zafer göstermeye çalıştığını, ancak Hudeyde Limanı'nın petrol altyapılarını ve elektrik santralini hedef alması nedeniyle pişman olacağını belirtti.

El-Esed, bu Siyonist rejim eyleminin ne bir askeri başarı ne de bir zafer olduğunu, zamanın bu eylemden pişman olacaklarını ve Yemen halkının zaferlerine bir yenisinin daha ekleneceğini göstereceğini söyledi.

Ensarullah yetkilisi, bölgede ve dışındaki Siyonist rejimin işbirlikçileri, destekçileri ve koruyucularının, Siyonist rejimin suçlarındaki işbirlikleri ve rolleri ölçüsünde - ister Siyonist rejim uçaklarının hava sahalarından geçmesi, ister uçaklara yakıt sağlanması, ya da başka herhangi bir yardım sağlanması bakımından - cezalandırılacağını belirtti.

El-Esed, Yemen halkının sözlüğünde sessizlik ve işgalcinin cezasının gecikmesinin yer almadığını belirterek, Yemen silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında ve dışındaki geniş bir hedef bankasına sahip olduğunu ve bu hedeflerin liderlik ve komutanlık önceliklerine göre vurulacağını ve düşmanın sağlam ve acı verici bir yanıt alacağını ekledi.

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