İnkılap Rehberi : Gazze meselesi hala İslam dünyasının öncelikli meselesidir

Ayetullah Hamaney bu sabah Meclis Başkanı ve 12. Dönem Meclis üyeleri ile yaptığı görüşmede " Cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmede başarısı ve zaferi, hepimizin zaferidir ve buna yürekten inanmalıyız." vurgusu yaptı.

Ayetullah Hamaney, İslami Şura Meclisinin ülkenin yönetimindeki rolüne değindikten ve milletvekillerine tavsiyelerde bulunduktan sonra Gazze meselesine dikkat çekerek" Gazze meselesi hala İslam dünyasının bir numaralı meselesidir. İran meclisi bu mesele karşısında sessiz kalmamalıdır." dedi.

Rehber ayrıca" Şu anda aylar geçmiş olsa da, birçok kişideki o ilk coşku olmasa da gerçek şu ki, Gazze ile ilgili olarak bugün hala ilk günlerin önemi, hatta daha fazlası var. İran’ın Yüce Lideri, Siyonist rejimin Gazze'deki hedeflerine ulaşamamasına dikkat çekerek şunları söyledi: Direnişin gücü gün geçtikçe daha fazla kendini gösteriyor. ABD gibi büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik sistem, gaspçı Siyonist rejimin arkasında duruyor, ancak bir direniş grubuyla savaşıyorlar ve onları diz çöktüremediler." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocuk katili Siyonist rejimin işlediği suçları kınayan Hamaney "Siyonistler, Hamas'a diz çöktüremedikleri, direnişe diz çöktüremedikleri için bombaları halkın üzerine yağdırıyorlar; okul, hastane, çocuk, kadın. Dünyanın gözü önünde büyük bir suç işleniyor." dedi.