21 Tem 2024 11:26
Journalist ID: 5299
News ID: 85544347
T T
1 Persons

Ekler

Tel Aviv katliamları uluslararası suçtur/ İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaşamı yok etmeye çalışıyor

21 Tem 2024 11:26
News ID: 85544347
Tel Aviv katliamları uluslararası suçtur/ İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaşamı yok etmeye çalışıyor

Tahran, İRNA - Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki sakinleri katletme konusundaki acımasız eylemlerine dikkat çekerek, İsrail'in bu toplu katliamlarla uluslararası suç işlediğini belirtti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada, işgalci ordunun saldırılarının kapsamını genişlettiğini ve Gazze Şeridi'ndeki tüm yaşam belirtilerini ve gereksinimlerini hedef alarak burayı yaşanamaz bir yere dönüştürmeye çalıştığını ve sakinlerini güney illerine zorunlu göçe zorladığını belirtti.

Bu insan hakları merkezinin açıklamasında, Siyonist rejim ordusunun onuncu ayına giren soykırım suçlarıyla eş zamanlı olarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, toplu katliamlar, aç ve susuz bırakma, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma, korkutma, vahşi tutuklamalar, işkence ve sakinleri evlerinden ve yerleşim yerlerinden zorla çıkarma eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgalcilerin saldırılarının en küçük yaşam belirtisini bile yok etmeyi hedeflediğini kaydetti. Siyonist rejim ordusu, yiyecek hazırlayan ya da su temin eden kadınlar da dahil olmak üzere sakinlerin toplandığı yerleri, evleri ve barınma merkezlerini hedef alıyor.

Bu insan hakları merkezinin açıklamasına göre, işgalci ordu, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde minimum yaşam belirtisini geri getirme çabalarını yok etmeye ve bu bölgeyi yaşanamaz hale getirerek sakinleri zorla tahliye etmeye zorlamakta ısrar ediyor.

1 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .