Yemen: İsrail düşmanının önemli hedeflerine saldırmaktan geri durmayacağız

El Mesire'de yer alan habere göre, Yahya Seri'nin açıklamasında, Siyonist rejimin Hudeyde'de elektrik santrali ve petrol depoları gibi sivil hedeflere saldırdığı belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, bu saldırıya kesinlikle karşılık verileceğini vurgulayarak, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinin güvensiz bir yer olacağını belirtti.

Açıklamanın sonunda, Yemen silahlı kuvvetleri ve halkının, liderlik rehberliğinde, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve Gazze ablukası kırılana kadar düşmanla uzun bir savaşa hazırlıklı oldukları ifade edildi.

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, işgalci rejimin uçakları bu saldırıda bir petrol deposunu hedef aldı ve bu, çevrede geniş çaplı yangınlara yol açtığı belirtilirken, bu saldırının F-35 savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bir Amerikalı yetkili, İbranice Walla sitesine yaptığı açıklamada, İsrail F-35 savaş uçaklarının Hudeyde'ye saldırısını doğruladı ve bu saldırıların, Tel Aviv'e yönelik insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Amerikalı yetkiliye göre, saldırı İsrail rejimi tarafından ve Yemen'in dün (cuma günü) Tel Aviv'e yaptığı insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildi.