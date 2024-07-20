Sullivan: İran nükleer silah peşinde değil

AP'de yer alan habere göre, Colorado'daki bir güvenlik forumunda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İran'ın nükleer silah üretme kararı aldığına dair herhangi bir işaret olup olmadığını yakından izlediğini söyledi.

"İran'ın (nükleer silah yapımına yönelik) harekete geçme kararı aldığını görmedim. Eğer onlar bu yolda ilerlemeye başlarlarsa ABD ile ciddi bir sorun yaşayacaklar" diyen Sullivan, Tahran ve Tel Aviv arasındaki son çatışmadan sonra İran'ın bu alanda (nükleer silah üretimi) yeni yaklaşımlar benimsediğini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de bu güvenlik forumunda Washington'un İran'ın nükleer programına diplomatik çözümü tercih ettiğini söyledi.