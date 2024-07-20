İran: Olimpiyat oyunlarında seri katillere yer yok

İran'ın Lübnan Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimi Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarmama kampanyasına destek verdi.

Paylaşımda, "Olimpiyat Oyunlarında seri katillere ve soykırıma yer yoktur. Bu sadece küresel bir spor etkinliğinde bir ırkçının varlığıyla ilgili değil, aynı zamanda, olimpiyatları masumların kanıyla lekelenen sicilini aklamak için bir platform olarak kullanmakla ilgilidir. Cinayet işleyen dışlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.