20 Tem 2024 12:32
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News ID: 85543367
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İran: Olimpiyat oyunlarında seri katillere yer yok

20 Tem 2024 12:32
News ID: 85543367
İran: Olimpiyat oyunlarında seri katillere yer yok

Tahran, İRNA -  İran'ın Lübnan Büyükelçiliği, yaptığı paylaşımda Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmemesini istedi.

İran'ın Lübnan Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimi Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarmama kampanyasına destek verdi.

Paylaşımda,  "Olimpiyat Oyunlarında seri katillere ve soykırıma yer yoktur. Bu sadece küresel bir spor etkinliğinde bir ırkçının varlığıyla ilgili değil, aynı zamanda, olimpiyatları masumların kanıyla lekelenen sicilini aklamak için bir platform olarak kullanmakla ilgilidir. Cinayet işleyen dışlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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