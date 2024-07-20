Tel Aviv'deki İHA saldırısıyla ilgili olarak yeni detaylar

Yemen silahlı kuvvetlerinin Tel Aviv'e gerçekleştirdiği İHA saldırısı, Siyonist rejim medyasının gündeminde geniş yer buldu.

Siyonist gazetesi Yediot Ahronot, bu saldırının ayrıntıları hakkında yayınladığı bir yazıda "Bu İHA yaklaşık iki bin kilometre yol kat etti. Öncekilere göre yeni sayılan bu İHA, İsrail ordusunun radar ve gözetleme sistemlerini devre dışı bırakmaya başardı." ifadelerine yer verdi.

Yazıda ayrıca, "Bu İHA'nın savaş başlığı nispeten küçük ve uzun mesafeleri başarıyla kat edebildiği için birkaç kilogramdan fazla patlayıcı taşımıyor, dolayısıyla etki menzili sınırlıydı. İsrail ordusu bu İHA'nın uçuş yolunu tam olarak araştırmaya devam ediyor, ancak ilk tahminlere göre İHA, İsrail'in güney kıyısındaki Sina çölünü ve Akdeniz'i alçak irtifada geçmiştir." denildi.

Yediot Ahronot'un yazısına göre, bu İHA Tel Aviv sahiline ulaştığında alçak irtifaya inerek ve gözlemlenmeyecek şekilde ilerlemeye başladı sonra yeniden yükselerek binayı vurdu.