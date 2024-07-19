Filistin İslami Cihad: Yemen'in insansız hava aracı operasyonu, Filistin halkının katledilmesine doğal bir tepkidir

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İslami Cihad Hareketi bir açıklama yaparak, Yemen silahlı kuvvetlerinin Tel Aviv'i hedef alarak gerçekleştirdiği başarılı ve cesur operasyonu kutladı. Bu operasyonun Filistin halkına yardım ve destek amaçlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Hareket, Tel Aviv'e yapılan saldırının, İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği katliamlara ve soykırıma karşı doğal bir tepki olduğunu vurguladı. Bu katliamların Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkelerinin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, Yemenli kardeşlerin Filistin'deki kardeşlerini savunma çabalarının, Batı ülkelerinin İsrail rejimine verdiği sınırsız desteğe bir tepki olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Yemenli kardeşlerimizin, Lübnanlı ve Iraklı kardeşlerimiz gibi, Filistin'in İslam dünyasının ana ve merkezi konusu olduğunu ve direnişin, Siyonistlerin ve Batılı destekçilerinin zorbalığına karşı koymanın tek yolu olduğunu kanıtladığını ekledi.