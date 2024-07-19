İsrail (rejim) Ordu Sözcüsü: Tel Aviv, "Samad 3" İHA'sı ile hedef alındı

Sama haber ajansının aktardığına göre, Hagari, Yemen silahlı kuvvetlerinin Tel Aviv'e düzenlediği İHA saldırısından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, ordunun değerlendirmelerinin bu İHA'nın Yemen'den fırlatıldığını ve deniz yoluyla Tel Aviv'e ulaştığını gösterdiğini belirtti.

Hagari, savunma sistemlerinin yüzde 100 güvenlik sağlamadığını ve ordunun önümüzdeki günlerde keşif, uyarı ve savunma sistemlerini iyileştirmek amacıyla araştırmalar yapacağını ekledi.

Hagari, İsrail'in Yemen'e saldırmasını ihtimal dışı görmediğini ve İsrail'i tehdit edenlere saldırı düzenleme konusunda kararlar alacaklarını söyledi.

Ayrıca, ordunun Tel Aviv'e yapılan saldırıyı engelleyememesini hafifletmek için, Tel Aviv'e yapılan İHA saldırısıyla eşzamanlı olarak doğudan giriş yapmak isteyen bir başka İHA'nın da düşürüldüğünü belirtti.