Crowdstrike güncellemesi küresel kesinti getirdi

Fransız haber ajansının haberine göre, geniş çaplı bir aksaklık bugün dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini etkiledi ve Amerika ile birçok diğer ülkedeki uçuşların iptaline neden oldu.

İngiltere'de televizyon kanallarının canlı yayınları kesintiye uğradı ve Avustralya'da telekomünikasyon ağları sorun yaşadı.

Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü, büyük çaplı kesintinin yazılım platformu sorunundan kaynaklandığını ve henüz hacker müdahalesine dair bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Almanya'nın Brandenburg Havalimanı'ndaki uçuşlar teknik sorun nedeniyle askıya alındı.

İngiltere'nin en büyük demiryolu operatörü, bilgi teknolojileri sorunları nedeniyle olası tren iptalleri konusunda uyarıda bulundu.

İnternette yayınlanan fotoğraflar, Avustralya'nın Sidney Havalimanı'nda uzun kuyrukların oluştuğunu gösteriyor.

Sidney Havalimanı sözcüsü, uçuşların şu anda giriş ve çıkış yaptığını, ancak akşam saatlerinde gecikmelerin olabileceğini söyledi.

İngiltere'deki Sky News haber ağı, teknik bir arıza nedeniyle sabah haber bültenini iptal ettiğini duyurdu ve Avustralya'daki ABC ağı da aynı durumla karşılaştı.

Yeni Zelanda medyası, ülkedeki bankalar ve parlamento içindeki bilgisayar sistemlerinin sorunlar bildirdiğini açıkladı.

Microsoft, hizmet sorunlarına yanıt olarak "azaltıcı önlemler" aldığını belirtti. Bu olayların küresel elektrik kesintisiyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Microsoft, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, hizmetlerinin devam ettiğini ancak yine de azaltıcı önlemlerin beklendiğini duyurdu.

Japonya ve Hindistan'daki havalimanlarının da etkilendiği bildirildi. Tokyo'nun 60 km uzağındaki Narita Havalimanı, bu havalimanında faaliyet gösteren birkaç havayolu şirketinin sistemlerinde sorunlar yaşandığını belirtti.

Hindistan'da Delhi Havalimanı, kesintilerin hizmetlerini geçici olarak etkilediğini bildirdi.

Berlin Radyosu, teknik arızanın Berlin Uluslararası Havalimanı'ndaki sunuculara ve acil durum sistemlerine zarar verdiğini açıkladı.

Los Angeles Havalimanı, hizmetlerinin küresel siber aksaklıktan etkilendiğini duyurdu.

İspanya da tüm havalimanlarındaki sistemlerin teknik bir arıza yaşadığını bildirdi.

Türk Hava Yolları, hizmetlerinin küresel bir siber aksaklıktan etkilendiğini açıkladı.

Londra Menkul Kıymetler Borsası da küresel siber aksaklıktan bazı hizmetlerinin etkilendiğini doğruladı.

İngiltere'deki büyük demiryolu şirketleri, Cuma sabahından itibaren "geniş çaplı bilgisayar sistemi sorunları" ve tren hareketlerindeki aksaklıklar nedeniyle yolcularını uyardı.

Reuters Haber Ajansı, İngiltere'deki tıbbi rezervasyon sisteminin durduğunu bildirdi.