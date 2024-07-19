İran'ın en büyük spor kafilesi Paris Olimpiyatları için yola çıktı

İran'ın ikinci ve en büyük spor kafilesi bu sabah İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Paris'e doğru yola çıktı.

İkinci grup, yönetim kadrosu, sağlık ekibi, milli okçuluk, atıcılık, kürek, jimnastik ve masa tenisi takımlarından oluşuyordu. Bu grup, bu sabah saat 8:30'da Tahran'dan Paris'e hareket etti ve öğleden sonra Paris'e varacak.

İlk grup olan yönetim kadrosu ve milli eskrim takımımız, Salı günü 16 Temmuz'da Paris'e gitti. Yönetim kadrosu, oyunların düzenleme komitesi yetkilileriyle yapacağı toplantılarla ülkemizin gönderilen kafilesinin nihai kaydını tamamlayacak, ulaşım, oyun köyü, antrenman alanları ve mevcut törenlerle ilgili gerekli koordinasyonları sağlayacak, böylece bu önemli etkinlikte spor kafilemizin herhangi bir endişesi olmayacak.

26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar sürecek olan Paris 2024 Olimpiyatları'na İran, 13 farklı spor dalında 40 sporcudan oluşacak şekilde 33. Olimpiyat Oyunlarına katılacak. Bu oyunların açılış töreni, 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.