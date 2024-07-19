Siyonist rejime geniş çaplı siber saldırı

Siyonist rejim ordusunun siber birimi, çeşitli sistemlerin bu siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Bazı medya organları, polis, itfaiye ve acil servis iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını bildirdi.

Bu siber saldırı, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Aviv'in merkezindeki başarılı İHA operasyonundan sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Cuma sabahı bir İHA Tel Aviv hava sahasına girdi ve ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki bir binayı hedef aldı. Siyonist medya, güvenlik kaynaklarına dayanarak, büyük bir İHA'nın deniz yönünden alçak irtifada Tel Aviv'e yaklaştığını ve tüm savunma sistemlerinden nasıl geçerek Tel Aviv'deki bir binaya çarptığının bilinmediğini bildirdi.