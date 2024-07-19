Kenani: İsrail uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor

Nasır Kenani, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, sahte İsrail rejiminin Knesset'inin Filistin devleti kurulmasına karşı aldığı yeni kararın, bu rejimin terörist ordusunun dokuz ay süren savaş suçları ve Filistinlilere yönelik sürekli soykırımının devamında, Siyonist gaspçı rejimin ırkçı doğasını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. İsrail (rejim) apartheid rejimi sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için de bir tehdittir.

Kenani, hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin, Filistin halkının meşru haklarını sağlama ve gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası hukuk ve düzenlemeleri uygulama konusundaki hareketsizliği gölgesinde, işgal altındaki bu milletin, haklarının tamamen iade edilene kadar işgalcilere karşı direnme ve mücadele etme hakkına sahip olduğunu ekledi.