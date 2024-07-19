Bakıri'nin İran nükleer müzakereleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırısına yönelik eleştirileri

Ali Bakıri, Perşembe günü yerel saatle New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, bölgedeki mevcut durumun hâlâ Siyonistlerin cinayet ve soykırımlarıyla devam ettiğini ve bazı dönemlerde bu suçların daha şiddetli bir şekilde kendini gösterdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Vekili, nükleer meselede Amerika'nın KOEP'den (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) çekildiğini ve süreci tamamen sekteye uğrattığını veya Gazze konusunda Amerika'nın, ileri teknoloji ölümcül askeri teçhizat ve silah göndererek Siyonistlerin Gazze'deki suçlarını artırmasının başlıca nedeni olduğunu ve bu nedenle tarafsız bir arabulucu rolü oynayamayacaklarını açıkladı.

Bakıri, bu yüzden barış ve istikrara ulaşmada tek taraflılığın bir çıkmaza girdiğini ve bu dönemde çok taraflılığın daha belirgin ve bariz bir hale geldiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Vekili, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e üyeliğinin resmiyet kazanmasıyla, İran'ın uluslararası arenada daha yeni ve etkili bir düzeyde yer alacağını ve bu çok taraflılık kapasitelerinden faydalanarak diğer uluslararası toplum üyeleriyle iş birliği içinde önemli küresel sorunlar ve krizler için çözümler bulmaya çalışacağını ve bu yolda istikrar sağlamada ciddi adımlar atacağını belirtti.