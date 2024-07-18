18 Tem 2024 13:57
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News ID: 85542143
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Lübnan'daki Cemaat-i İslami komutanı şehit düştü + video

18 Tem 2024 13:57
News ID: 85542143
Lübnan'daki Cemaat-i İslami komutanı şehit düştü + video

Tahran,İRNA - İşgal kuvvetleri, Lübnan'daki Cemaat-i İslami'nin bir komutanını Bekaa bölgesinde arabasını hedef alarak suikastla şehit etti.

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Lübnan medyası, işgal rejimine ait bir insansız hava aracının bu sabah doğu Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir arabayı bombaladığını bildirdi.

Lübnan Haber Ajansı, araçta Lübnan'daki Cemaat-i İslami'nin liderlerinden Mahmud Cebbare'nin olduğunu ve suikastta şehit olduğunu aktardı.

İşgal kuvvetleri daha önce de Gazze Şeridi'ne karşı yürüttükleri soykırım savaşına paralel olarak Cemaat-i İslami üyelerinin yanı sıra Hizbullah ve Filistinli direniş gruplarından bazı kişilere de suikast düzenlemişti.

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