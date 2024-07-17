Knesset'te muhalefet temsilcilerinin Netanyahu'ya alaycı bakışları ve gergin atmosfer

Netanyahu, Knesset'teki muhalefet liderleri ve temsilcilerinin alaycı bakışları arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırıların devam edeceğini ve bu saldırıların Hamas'a karşı "kesin zafer" elde etmek amacıyla yapıldığını iddia etti. Ayrıca, bu askeri baskıların esir takası anlaşmasına yönelik müzakerelerdeki şartları iyileştirdiğini öne sürdü.

Netanyahu, muhalefet liderleri ve temsilcilerine hitaben "eğer siz iktidarda olsaydınız, çok daha önce Hamas'ın taleplerine boyun eğerdiniz dedi ve sizin yolunuz başarısızlık ve yenilgiyle doludur. Şimdi benim sorularınıza cevap vermemi ve aynı zamanda savaşı yönetmemi istiyorsunuz. Size cevap vermek için zaman sonra gelecek, şu anda savaş yönetimi ve Hamas'ı yok etme zamanı. Bana baskı yapmamalısınız çünkü bu sizin için faydasızdır." dedi.

Netanyahu'nun bu sözleri, Knesset'teki ortamı yeniden gerginleştirdi ve muhalefet temsilcilerinin Netanyahu'ya yönelik itirazlarına ve destekçilerinin tezahüratlarına yol açtı.